Genoa, Ballardini su Caicedo: “Non vedo l’ora che sia al massimo”

Al termine del match contro il Torino perso 3-2, Davide Ballardini, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati dal tecnico rossoblu c'è anche Felipe Caicedo, arrivato in estate dalla Lazio e autore del primo gol con la maglia del Grifone. Queste le sue parole: "Non vediamo l’ora che Caicedo faccia il Caicedo per tutta la partita o quasi e di vederlo in campo per più minuti. Caicedo è stato fuori diverse settimane, non vediamo l’ora che torni al massimo. Ci darà tanto”.