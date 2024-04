Genoa, contro la Lazio si arriva a quota duemila: il dato in casa

TUTTOmercatoWEB.com

E sono 2000. Secondo quanto riportato dalla redazione di piantegenoa1893.net, il Genoa contro la Lazio arriverà a quota duemila gare ufficiali disputate in casa in tutte le competizioni. Nel computo, ovviamente, non sono state riportate tutte le gare a campo neutro per questioni disciplinari in cui i rossoblù hanno giocato al Ferraris. In Serie A sarà la partita numero 957 per il Grifone, che in questa stagione ha già affrontato due volte i biancocelesti: all'andata di questo campionato ha avuto la meglio per 0-1 (gol di Retegui); agli ottavi di Coppa Italia, invece, la formazione dell'ex Sarri si è imposta per 1-0 (gol di Guendouzi).