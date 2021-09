Genoa, da domani Caicedo a disposizione di Ballardini: il comunicato

L'infortunio è rientrato, ora Caicedo può davvero iniziare la sua esperienza a Genova sponda rossoblu. Il Panterone, da quando ha lasciato la Lazio, non ha ancora esordito con la maglia del Genoa per via di un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo. L'attaccante ha svolto nelle ultime ore gli accertamenti del caso che hanno dato esito positivo: nessuna nuova patologia e quindi da domani potrà essere al servizio di Ballardini. La notizia è stata diramata dal club con un comunicato ufficiale: "Il Genoa CFC comunica che gli esami eseguiti su Felipe Caicedo non hanno evidenziato nuove patologie. Pertanto il calciatore, dopo un periodo di riposo, riprenderà da domani l’attività di preparazione".