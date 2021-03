Gentile: "Dualismo Immobile-Belotti? Mancini fa bene ad alternarli"

L'ex difensore della Juventus e della Nazionale Claudio Gentile, ha parlato a Radio Rai anche del dualismo in azzurro tra Immobile e Belotti, e delle scelte del ct Mancini: "Non è stata una partita da elogiare ma l'importante è il risultato, l'unica cosa che conta. Ora vedremo strada facendo come dovrà comportarsi la squadra azzurra per centrale l'obiettivo. C'è da migliorare nonostante si stia facendo bene, perché quando arriveranno impegni più difficile sarà chiaramente complicato. Siamo comunque sulla strada giusta. Immobile e Belotti? L'allenatore ha il polso di quello che succede e sa cosa fare. Entrambi devono lottare per guadagnarsi il posto da titolare e questo dà maggiore motivazioni ai due giocatori. Non è una cosa negativa ".

