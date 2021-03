Coppa Italia, la finale tra Juve e Atalanta dipenderà da Lazio - Torino: i dettagli

Non c'è certezza sul fatto che la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta del 19 maggio si disputi a Roma. Il motivo? La questione legata a Lazio e Torino. Oggi è prevista la sentenza di secondo grado che verrà emessa dalla Corte d'Appello sulla richiesta dei biancocelesti di ottenere il 3-0 a tavolino ai danni dei granata. La vicenda però potrebbe non terminare oggi, e il 19 maggio rappresenterebbe in caso l'ultima data utile eventuale per recuperare il match, visto che poi l'Olimpico dovrà essere consegnato all'Uefa per la gara inaugurale degli Europei. Ecco che dunque la finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta del 19 maggio potrebbe essere giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, o a San Siro.

