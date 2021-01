Giappone, eterno Miura. Il giapponese rinnova con lo Yokohama a 54 anni

Eterno Kazu Miura. L'attaccante giapponese ha rinnovato il contratto con lo Yokohama FC a quasi 54 anni. La leggenda del calcio nipponico, tra l'altro il primo del suo paese a giocare in Italia, (con il Genoa nel 94/95), farà parte anche per la prossima stagione della JLeague. Miura, che compirà 54 anni il 27 febbraio, è già nella storia come il calciatore più anziano ad essere mai sceso in campo in un campionato di massima divisione nazionale.

