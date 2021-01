Giornata della Memoria, il messaggio della Lazio: "Ricordiamoli tutti"

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, la Lazio ha voluto ricordare e omaggiare la giornata di oggi 27 gennaio, Giornata della Memoria. Ecco di seguito il comunicato ufficiale: " La S.S. Lazio 1900, Ente Morale, onora in questa Giornata la Memoria dei bambini, delle donne e degli uomini perseguitati della Shoah e vittime dell'odio. Non dimentichiamoli mai, immaginiamoli tra di noi. Perché il male non è sconfitto e va combattuto giorno per giorno, con impegno, senza tregua. Ricordiamoli tutti, ricordiamoli oggi, ricordiamoli anche domani. La Società, insieme al presidente della Fondazione del Museo della Shoah, organizzerà nelle prossime settimane una iniziativa per sollecitare le coscienze di tutti, perché il ricordo rimanga indelebile e sia di monito per i nostri comportamenti presenti e futuri ".

