Lazio Primavera, Menichini sul sorteggio: "Studieremo bene i nostri avversari"

Sarà il Borussia Monchengladbach l'avversario della Lazio Primavera in Youth League. Il mister Leonardo Menichini ha commentato così il sorteggio ai microfoni di Lazio Style Radio: "Affronteremo il Borussia Monchengladbach in gara secca in Germania. Ci prepareremo, studiando al meglio i suoi punti di forza e punti deboli. Ci prepareremo al meglio per cercare di fare una bella figura. Casa o trasferta cambia poco, soprattutto per l'assenza di pubblico. Fuori casa ci esprimiamo meglio ma questo non vuol dire che possa essere un vantaggio"