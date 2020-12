Giudice Sportivo, Juventus: due turni a Morata che salta Torino e Genoa

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla nona giornata di Serie A. Stangata per la Juventus e per l'attaccante Alvaro Morata che dovrà scontare due turni di stop per "Avere, al termine della partita, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo". Il tutto è accaduto nel finale dell'ultimo match contro il Benevento. Lo spagnolo quindi salterà non solo il derby contro il Torino ma anche quella contro il Genoa.

