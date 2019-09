Gli Altri Laziali - Kiyine, rigore e rosso da ex. Bene Karo, Rossi e Palombi...

Turno infrasettimanale per tutti e tre i campionati professionistici italiani. Tra martedì e mercoledì si scende in campo dalla Serie A alla Serie C. Kiyine contro il Chievo trova il secondo gol di fila, nuovamente su rigore. Ma con un’ingenuità lascia poi i suoi in dieci nella parte finale di gara. Sempre con la Salernitana continua a convincere il cipriota Karo, mentre non passerà agli annali la giornata di Rossi e Palombi che non riescono a farsi vedere con le maglie di Juve Stabia e Cremonese. A seguire il racconto della due giorni di calcio.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Sette mesi dopo la Fiorentina torna al successo. Era febbraio, in panchina ancora Pioli, e i viola battevano 4-1 in trasferta la Spal. Ora di nuovo la gioia dei tre punti e l’ultimo posto abbandonato. Badelj festeggia collezionando 90 minuti da titolare e rivelandosi prezioso soprattutto in fase di interdizione. Le sue condizioni sono però da valutare. “Ha fatto un’ottima partita. In campo ha avuto un piccolo problema, ho valutato se cambiarlo o no ma poi ha continuato a giocare”, le parole di Montella in conferenza stampa. Contro il Milan potrebbe anche riposare.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - La Juve Stabia crolla nel recupero a Crotone. Nel 2-0 dello ‘Scida’ riposa Di Gennaro, mentre Rossi ritrova il campo dal primo minuto dopo due panchine consecutive. Di un’opportunità però neanche l’ombra: nei 65 minuti in cui è campo le vespe si difendono faticando a tirar fuori la testa. Per l’ex Primavera anche un giallo per fallo su Messias.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Primo pareggio in campionato per la Salernitana. Al terzo gol in campionato di Filip Djordjevic risponde ancora Kiyine su rigore. Lo sguardo fisso sul portiere, poi il piatto al centro della porta: l’ex di turno si dimostra ancora freddo dagli undici metri. E, all’intervallo, dedica il gol a Ventura. Nel finale però sbaglia il controllo e, per rimediare, commette il fallo che gli costa la doppia ammonizione. In campo con lui anche Karo, autore sul centro-destra di un’altra prova convincente in cui contiene bene i due attaccanti del Chievo. Positiva anche la prova di Maistro che sfiora un eurogol con il collo destro del piede e procura a un quarto d’ora dalla fine l’espulsione di Pina Nunes. Assente per infortunio Lombardi, in panchina Dziczek e Gondo. “Non siamo nelle condizioni di accelerare i tempi per Dziczek, quando sarà pronto giocherà con maggiore continuità”, le parole del tecnico granata a proposito del polacco.

PALOMBI (Cremonese) - Non riesce a ripetersi Simone Palombi. Dopo il gran gol contro il Crotone, l’attaccante di Tivoli in novanta minuti non è mai servito. Nel pareggio senza reti della Cremonese a Trapani la formazione di Rastelli stavolta non punge in attacco.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Neanche il turno infrasettimanale contro il Rieti regala un’occasione ad Adamonis. Nel testacoda del ‘Ceravolo’ tra i pali ancora Di Gennaro, per Auteri le gerarchie sono definite.

ÖFB Cup (Austria)

BARI (Dornbirn) - Il Dornbirn abbandona la coppa austriaca ai sedicesimi di finale, condannato dalla sconfitta per 2-0 sul campo del St. Anna, formazione di terza serie. Bari, dopo l’esordio in campionato, si accomoda in panchina.