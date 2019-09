Gli Altri Laziali - Palombi e Kiyine decisivi. Esordio per Bari

Due gol di stampo biancoceleste, due gol pesantissimi per i rispettivi successi di Cremonese e Salernitana. Bellissimo quello di Palombi contro il Crotone, freddo dal dischetto Kiyine a Trapani. Sono loro i lampi di un fine settimana segnato anche dal ritorno in campo di Bari a un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta. Tra gli ex Primavera Abukar Mohamed continua a collezionare minuti con l’Under 21 del Karpaty, Baxevanos invece aspetta ancora la prima chiamata con il Panionios. In Portogallo intanto non convocato Wallace per la gara del lunedì sera tra Braga e Maritimo. Il difensore si è infortunato all’esordio. Torna invece disponibile Adamonis. A seguire il racconto completo.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - Prestazione sufficiente Milan Badelj nel pareggio beffa della Fiorentina contro l’Atalanta. Il centrocampista croato, convocato per le sfide di qualificazione ad Euro 2020 contro Ungheria e Galles di ottobre, mette ordine in mezzo al campo con un lavoro prezioso anche in fase difensiva. Poi è sfortunato sull’ultimo angolo della partita, quando allontana di testa all’altezza del primo palo trovando al limite dell’area proprio Castagne. Che di prima intenzione firma il 2-2 finale.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Crolla in casa la Juve Stabia, sconfitta 1 a 5 dall’Ascoli in una partita stregata condizionata da legni ed errori individuali. A Castellammare Rossi fa ancora panchina, Di Gennaro è invece in campo 59 minuti prima di essere sostituito da Calvano dopo un evidente calo fisico. Anche il primo tempo dell’ex Salernitana in realtà non era stato brillantissimo.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Rialza subito la testa la Salernitana che espugna Trapani grazie a un rigore procurato e trasformato da Kiyine. Un lampo in una gara in cui, da quinto a sinistra, il marocchino non aveva spinto molto rischiando su un retropassaggio a Micai nel primo tempo e in un contatto in area con Tulli nel secondo. Bene Karo che, nonostante le noie muscolari, gioca un’altra gara piuttosto attenta sbrogliando diverse situazioni pericolose. Rimandato invece Maistro all’esordio da titolare tra i cadetti: il piede è buono, la prestazione a corrente alternata. Ma personalità e carta d’identità sono dalla sua parte. Aspettano invece il debutto Dziczek e Gondo, così come Lombardi pronto a rientrare in gruppo dopo aver smaltito la lesione muscolare.

PALOMBI (Cremonese) - Da Trapani a Cremona. Contro il Crotone è decisivo un altro laziale: Simone Palombi. E il primo gol stagionale in Serie B è tutto da vedere: scatto alle spalle della linea difensiva, pallone nascosto a due avversari e tocco d’esterno all’angolino. La coppia con Ceravolo, a segno anche lui, sembra funzionare. “Cuore, carattere, vittoria”, le tre parole scelte per commentare i tre punti.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Torna tra i convocati Marius Adamonis. Il portiere lituano, indisponibile nell’ultimo turno di campionato, è a disposizione nella sconfitta di misura del Catanzaro al ‘Rocchi’ di Viterbo. Tra i pali il titolare Di Gennaro.

Erste Liga (Austria)

BARI (Dornbirn) - Cinque minuti nel successo esterno per 3-0 del Dornbirn sul campo del Floridsdorfer. Abbastanza per poter festeggiare l’esordio ufficiale tra i professionisti e soprattutto il ritorno in campo quasi 500 giorni dopo l’ultima volta (Lazio – Torino Primavera del maggio 2018). Una giornata speciale per il centrocampista portoghese.

INTER - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

FORMELLO, LAZIO SUBITO IN CAMPO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE