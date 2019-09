Serie B, la Salernitana espugna Trapani: decisivo il gol del "laziale" Kiyine

Giornata di Serie B positiva per i prestiti di casa Lazio. Dopo la rete di Palombi con la Cremonese nelle partite del sabato, infatti, ieri sera anche Sofian Kiyine ha timbrato il cartellino nel posticipo tra Trapani e Salernitana. Il centrocampista marocchino ha colpito su rigore al 72', consegnando tre punti e secondo posto virtuale alla squadra di Ventura. Kiyine è forse il più osservato tra i calciatori ceduti a titolo temporaneo dalla società biancoceleste. L'ex Chievo ha disputato un'ottima Serie A in gialloblu nella passata stagione, in cadetteria potrebbe fare la differenza per tornare più forte e pronto alla base il prossimo anno. Intanto, a fine partita il match winner è anche intervenuto ai microfoni di OttoChannel, ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una partita agonisticamente importante. Sapevamo che il Trapani fosse una squadra tosta e dura da battere. Poi con questo vento è stato impossibile giocare a calcio. Nel primo tempo abbiamo speso tanto, per fortuna siamo riusciti a vincerla. Sto bene, ma posso fare ancora meglio. Il mio ruolo? Posso fare sia la mezzala che l'esterno, ma sono a disposizione del mister”.

