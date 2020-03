Gli Altri Laziali - Prima da titolare per Durmisi, cresce Berisha. A secco le punte

Ancora tante defezioni nell'ultimo turno dei giocatori della Lazio in prestito. Intanto c'è l'emergenza coronavirus che ha fermato le gare della Fiorentina di Badelj e del Qingdao Huanghai, nuova squadra a sorpresa di Minala in Cina. Poi ci sono gli infortuni, come quelli di Lombardi alla Salernitana e Wallace al Braga e infine campionati ancora in stand-by per la sosta invernale come la seconda divisione slovena per Vargic. Chi gioca è Durmisi, al debutto da titolare in Ligue 1 con il Nizza nel pari contro il Bordeaux. Sta trovando continuità e la giusta forma fisica anche Berisha, ancora dal primo minuto con il suo Fortuna Dusseldorf. Qualche buona prova anche in Serie B, dove non incidono invece gli attaccanti. A seguire il dettaglio su tutte le gare giocate.

Serie B

CASASOLA (Cosenza) - Nel silenzio del ‘Penzo’, a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, Venezia e Cosenza si prendono un punto a testa. Casasola, quinto di destra nello schieramento di Pillon, spinge forte sulla corsia di competenza rifornendo gli attaccanti con precisione. Nel primo tempo da un suo cross i rossoblù sfiorano il vantaggio, Pomini si aiuta con il palo e sventa la conclusione di Carretta.

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Né Rossi né Di Gennaro nel 2-2 interno della Juve Stabia contro il Trapani. L’attaccante viterbese, che era tra i 27 convocati di Fabio Caserta e potenzialmente titolare, non va neanche in panchina. Nuovamente a disposizione Davide Di Gennaro. Martedì la trasferta contro il Pordenone.

CICERELLI, DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - La Salernitana perde lo scontro diretto di Frosinone e scivola al sesto posto in classifica. Buona però la prova di Dziczek e Maistro a centrocampo: i due ’98 giocano con personalità sbagliando poco in entrambe le fasi. L’ex Rieti, nel finale, parte anche palla al piede e serve a Migliorini il pallone del possibile pareggio. "Solo un incidente di percorso, peraltro contro una squadra molto forte, che non cambia di una virgola i nostri obiettivi", la sua lucida analisi sui social. Kiyine, a destra al posto dell’infortunato Lombardi e sostituito dal rientrante Cicerelli, non riesce invece a caricarsi la squadra sulle spalle. Senza Djuric non incide neanche Gondo, encomiabile per sacrificio ma mai veramente pericoloso. In panchina Karo che è scalato nelle gerarchie dall’arrivo di Aya a gennaio.

PALOMBI (Cremonese) - A porte chiuse anche Cittadella e Cremonese che al ‘Tombolato’ non si fanno male. Palombi gioca a supporto di Ciofani, ma non riesce a ripetere la buona prova di Trapani faticando a trovare gli spazi giusti per colpire. Al 61esimo viene richiamato in panchina per far spazio a Parigini.

Serie C

ADAMONIS (Sicula Leonzio) vs MORRONE (Rieti) - Continua l’ottimo momento della Sicula Leonzio che conquista un 2-1 preziosissimo in chiave salvezza nella delicata trasferta contro il Rieti, ormai sempre più sul fondo della classifica. Adamonis, impegnato dopo neanche un minuto, sembra badare più alla sostanza che allo stile. Il lituano non è chiamato a grossi interventi, però è imperfetto sull’uscita che porterà sul proseguo dell’azione al momentaneo pari di Tirelli. Dall’altra parte in campo soltanto nei minuti finali Morrone, che – squalifica a parte – era partito invece sempre titolare nelle prime apparizioni con la sua nuova squadra.

Bundesliga (Germania)

BERISHA (Fortuna Dusseldorf) - Grande beffa per l’F95, avanti 3-0 all’intervallo e rimontato definitivamente a un quarto d’ora dalla fine dal rigore dell’ex Milan Piatek. Berisha trova ancora un ottimo minutaggio restando in campo per gran parte della gara pur senza entrare direttamente nelle tre marcature dei suoi. Intanto in settimana il kosovaro è tornato a parlare del suo trasferimento in Bundesliga: “Al momento della firma abbiamo scherzato con Uwe Rösler”, lo stesso tecnico presente alla sottoscrizione del primo contratto da professionista in Norvegia a sedici anni. “Ho giocato ancora poche partite, ma mi sento bene. La squadra mi ha accolto al meglio e mi sto davvero godendo il mio tempo qui. Mi sento molto legato al Fortuna e voglio dare tutto per vincere le partite. In questo momento penso di essere al 90%, presto sarò al 100%”. Uno sguardo anche all’obiettivo salvezza: “Non sono tra i più vecchi, ma ho molta esperienza. Quando una squadra ti chiama per dare un contributo non ci si può tirare indietro, bisogna dare tutto. Non c’è niente di meglio per me che stare sul campo e giocare a calcio. Sono felice di alzarmi ed andare ad allenarmi. Adesso bisogna pensare solo a vincere: la salvezza è l’obiettivo e ogni gara per noi è un nuovo esame”.

Ligue 1 (Francia)

DURMISI (Nizza) - Esordio da titolare in Ligue 1 per Riza Durmisi, esterno sinistro nel 3-4-2-1 di Patrick Viera che a fine gara ammetterà di aver apprezzato il nuovo schieramento. Il danese resta in campo per 86 minuti, ma è costretto a lasciare il campo a Nsoki per un piccolo problema fisico. Dovesse trovare continuità l’ex Lazio – scrivono in Danimarca - potrebbe anche essere attenzionato dal ct della Nazionale Hareide in ottica Europei. Intanto, dopo una lesione muscolare e qualche spezzoni, il debutto è arrivato.

