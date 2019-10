Gli Altri Laziali - Riecco il vero Badelj. Di Gennaro fischiato, Dziczek aspetta

Dopo i gol delle ultime giornate, l’ultimo weekend di calcio non porta nessuna firma biancoceleste. Anche perché Kiyine, reduce dai due rigori consecutivi, stavolta è squalificato per il rosso preso contro il Chievo. Il migliore della giornata è Badelj, tra i protagonisti del successo della Fiorentina a Milano. Delude invece un altro centrocampista, Di Gennaro, che a Castellammare di Stabia si prende anche i fischi dei suoi tifosi (un'altra parte dello stadio prova a coprirli con applausi). Ancora fuori Wallace dopo l’infortunio dell’esordio. Il brasiliano dovrebbe comunque ritrovare presto il campo così come Lombardi. Spera in un’occasione anche Dziczek, ancora in attesa del debutto con la Salernitana. Di seguito tutti i dettagli sui giocatori della Lazio in prestito.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - La Fiorentina, dopo il successo con la Sampdoria, espugna anche San Siro. Badelj contro il Milan è uno dei migliori dettando i tempi di gioco per tutti i novanta minuti e recuperando diversi palloni preziosi. Menomale che dopo l’ultima giornata era in dubbio. “È in una situazione di comando assoluto all'interno del campo”, l’elogio del ds Pradé. “Ci dà equilibrio”, aggiunge Montella. Dopo un inizio in affanno sembra ora poter tornare davvero ai suoi livelli.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Quinta sconfitta in sei partite per la Juve Stabia di Rossi e Di Gennaro. Nello 0-1 contro il Cittadella l’attaccante ex Primavera siede in panchina, il centrocampista scuola Milan gioca 60 minuti riuscendosi a farsi vedere solo su un tentativo da calcio piazzato oltre che per un potenziale tre contro uno incredibilmente vanificato. Esce tra i fischi di buona parte del Menti che non ha apprezzato il suo avvio stagionale.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - Con un gol di Djuric nel recupero la Salernitana vince 3-2 a Livorno e vola al secondo posto. Sesta su sei da titolare per Andreas Karo. Il cipriota non riesce ad allontanare la palla nella mischia furibonda che porta al momentaneo vantaggio dei toscani, poi è decisivo con un salvataggio su Raicevic da pochi passi. Titolare, da mezz’ala, anche Maistro che continua a mostrare una buona qualità in mezzo al campo entrando anche nell’azione del terzo gol. "Vittoria importante", festeggiano entrambi sui social. Squalificato Kiyine, ancora infortunato Lombardi. In panchina Gondo e Dziczek, ritenuto ancora non pronto da Ventura.

PALOMBI (Cremonese) - Salernitana che, per brindare al secondo posto in solitaria, ringrazia anche la Cremonese vittoriosa di misura sull’Ascoli nel monday night della Serie B. Palombi parte dalla panchina, prima di prendere il posto di Ceravolo a venti dalla fine. Per il classe ’96 poche palle giocabili, ma riesce comunque a rendersi prezioso nel far salire la squadra.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Si ferma a Caserta la corsa del Catanzaro, sconfitto 2-1 come a Viterbo una settimana fa e ora terzo. In panchina Marius Adamonis che sta vivendo lo stesso percorso della passata stagione, quando proprio con la maglia della Casertana dovette aspettare dicembre per la prima presenza in campionato.

Erste Liga (Austria)

BARI (Dornbirn) - Una manciata di minuti per Madiu Bari nel successo casalingo per 3-1 del Dornbirn contro il Grazer. Il portoghese colleziona la sua seconda presenza nella seconda serie austriaca sostituendo al 90esimo Gurschler e giocando il recupero. Poche ore dopo l’ex Primavera è andato anche a segno nell’8-2 della formazione amatori sull’Hittisau nella Landesliga, la quarta categoria nazionale.