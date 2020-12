Gomez, Gasperini gelido: "Non parlo di un singolo, offensivo per gli altri"

L'Atalanta strappa un punto all'Allianz Stadium contro la Juventus. Ennesima puntata della telenovela tra il Papu Gomez e Gasperini, con il numero 10 che è partito in panchina e poi è entrato sull'1-0 per i bianconeri. Nel post partita il tecnico ha parlato a Sky Sport mostrando freddezza verso il suo giocatore: "La sua prestazione? Non è giusto parlare sempre di un singolo, l'Atalanta ha giocato una grande partita che parlare di un singolo giocatore sarebbe offensivo per gli altri. Per il mercato dovete chiedere alla società".

LAZIO, TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI INZAGHI

LAZIO, LA NOSTRA INTERVISTA A SUOR PAOLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE