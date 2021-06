Gomez, l'agente: "Ama l'Italia, non escludo un ritorno in Serie A"

Un ritorno in Serie A per il Papu Gomez? Non è da escludere, almeno secondo quanto affermato dal suo agente Giuseppe Riso. "Si trova benissimo a Siviglia però ama l'Italia, quindi in futuro non escludo affatto un suo rientro in serie A", queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport. L'argentino ora è in Spagna dopo il brusco addio con l'Atalanta ma a quanto pare non è da escludere un suo possibile ritorno in un altro club.

Paura a Milano, dieci positivi in una palestra: uno ha la variante indiana

Lazio, l'ex Oddo compie 45 anni, gli auguri social del club - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE