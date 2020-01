Graziani: "La Lazio lotterà fino alla fine. Napoli? Squadra malata..."

L'ex attaccante di Roma e Torino, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il momento di alcune squadre di Serie A, partendo proprio dalla Lazio: "Non ho dubbi, se la giocherà fino alla fine per lo Scudetto. È una squadra straordinaria e c’è Ciro Immobile che sta facendo una stagione strepitosa. È un giocatore straordinario. Sono convinto che le esperienze all’estero lo abbiano fortificato e reso più forte”. Sul Napoli (prossimo avversario della Lazio in Coppa Italia) Graziani non ha dubbi e lancia la stoccata: “Si vede che è una squadra malata. Gattuso si sta dannando l’anima ma non trova la medicina giusta”.

Formello, si rivede Lukaku

Paideia, controlli per Strakosha

TORNA ALLA HOMEPAGE