FORMELLO - Lazio, lo scarico: riecco Lulic, Lukaku finalmente in gruppo

FORMELLO - Ripresa immediata, c’è la Coppa Italia dietro l’angolo. Riscaldamento per tutti, lavoro tecnico soltanto per i calciatori rimasti a riposo ieri o entrati nel secondo tempo. Per gli altri, i titolari anti-Samp, scarico in scarpe da ginnastica e poi corsetta defaticante (Milinkovic e Luis Alberto gli unici a non vedersi in campo). La seduta di stamattina e la rifinitura di domani (ore 11), Simone Inzaghi ha pochissimo tempo per preparare la trasferta di Napoli. Quel che è certo è il rientro di capitan Lulic, oggi regolarmente sul terreno di gioco. Ha rifiatato per l’intera settimana, ha sfruttato il turno di squalifica in campionato per rimettersi in sesto e smaltire ogni problema fisico. A Brescia aveva rimediato un brutto colpo alla caviglia sinistra. È tornato a disposizione e si riprenderà la fascia sinistra, a Napoli e nel derby di domenica prossima.

REINTEGRO. Dall’infermeria può essere depennato un altro nome. Jordan Lukaku, operato a dicembre in Belgio (intervento di artroscopia al ginocchio destro), si è finalmente riaggregato ai compagni (anche se parzialmente, saltato il possesso palla finale). Deve rimettersi in condizione, ma presto rappresenterà un’arma in più sulla corsia mancina. Ai box ci sono Cataldi (stiramento al polpaccio, circa 20 giorni di stop) e Marusic, fermo per un problema muscolare. Ok Correa, già ieri in panchina dopo un solo allenamento in gruppo (venerdì pomeriggio). Il Tucu ha smaltito l’affaticamento al polpaccio, però dovrebbe essere preservato in Coppa per tornare titolare nel derby, in programma tra una settimana. A Napoli probabile conferma della coppia Immobile-Caicedo.