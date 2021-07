Gremio, l'ex dirigente rivela: "La società non voleva il ritorno di Leiva"

Anche quest'anno la Lazio ripartirà a centrocampo da Lucas Leiva. Il brasiliano è diventato ormai un punto fermo dello scacchiere biancoceleste e, nonostante nella scorsa stagione abbia avuto qualche problema fisico, Sarri non se ne vorrà privare. Anche il centrocampista vuole rimanere a Roma per dare il suo contributo, nonostante il sogno sia quello di chiudere la carriera al Gremio dove tutto è iniziato. In una sua intervista passata aveva espresso questo desiderio. Il ritorno in Brasile anche perché il club stesso ha posto veto al suo ritorno. Questa rivelazione è stata fatta direttamente da Klauss Câmara, ex dirigente del Gremio, ai microfoni di Grupo Bandeirantes. Chissà se il centrocampista riuscirà a realizzare il suo sogno di tornare a giocare per la società in cui è cresciuto calcisticamente, ciò che è certo è che sarà ancora una volta il guardiano del centrocampo biancoceleste.