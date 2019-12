Lazio, Leiva: "Tornare al Gremio? Ora non penso al futuro"

Lucas Leiva ha conquistato la Lazio. La sua tenacia e la sua esperienza si sono rivelati elementi fondamentali nello scacchiere disposto in campo da Inzaghi. Il brasiliano ne ha vissute tante, ha vestito maglie gloriose che gli hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Al Gremio cominciò a muovere i primi passi, l’affetto per il club di Porto Alegre non è mai svanito. Ai microfoni di UOL Esporte, il centrocampista biancoceleste ha parlato del suo futuro: “Tornare al Gremio? Sì, è qualcosa che voglio. Il Gremio è una squadra per la quale nutro grande affetto, in quel periodo mi sono divertito molto. Provo grande amore per la città e per i fan, che mi hanno sempre trattato molto bene, quindi è qualcosa che mi passa per la testa. Però non dipende solo da me, per far sì che accada dovranno verificarsi una serie di fattori”. Poi il giocatore della Lazio prosegue: “In questo momento, però, la situazione è quella che ho già ribadito. Non sto pensando troppo al futuro, ma è qualcosa che ho in mente, davvero, e forse giocherò di nuovo con la maglia del Gremio. Spero che accada prima o poi”. Il contratto di Lucas Leiva, all'ombra del Colosseo, scade nel 2022: c'è ancora tanto da dare in maglia biancoceleste.

LAZIO, INTERVISTA A IELPO

LAZIO, 10 MILIONI DI PREMI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 14/12 alle 13:15