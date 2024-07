Hansa Rostock - Lazio, dove vedere l'amichevole in tv e streaming

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha concluso il ritiro a Auronzo di Cadore, ma i test non sono ancora terminati. Sabato 27 luglio i biancocelesti saranno in Germania per disputare l'amichevole con l'Hansa Rostock. L'appuntamento col calcio d'inizio è alle 15 e la sfida sarà visibile, solo per l'Italia, in diretta su sslazio.it per chi ha sottoscritto l'abbonamento mensile o annuale GOLD o con l'acquisto del singolo evento tramite la piattaforma www.sslazio.it. Non solo, si potrà inoltre seguire ascoltando la radiocronaca su Lazio Style Radio.

