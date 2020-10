Hellas Verona, Juric: “Se il calcio si ferma è la fine. Bolla? Possibile soluzione”

Nonostante l'aumento dei calciatori positivi la Serie A non si ferma. I club e le istituzioni stanno facendo di tutto per portare avanti il campionato. Chissà che non ci sia bisogno di una bolla stile NBA per arrivare fino in fondo. Proprio di questo ha parlato il tecnico del Verona Ivan Juric, alla vigilia del match contro il Genoa, in conferenza stampa: "Viviamo una situazione difficilissima a livello economico. Se il calcio si ferma per tante società è la fine, perché non ci sono introiti. Bisogna fare il possibile perché il calcio vada avanti, finché non si trova una soluzione a livello sanitario. Anche se questo dovesse significare andare in una bolla".