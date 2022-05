"I Fatti Vostri", quanta Lazio! Il piccolo Matteo conosce Anna Falchi. E Manuela Aureli...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tanta Lazio nella puntata odierna de "I Fatti Vostri", programma in onda su Rai 2 e condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi. Nei minuti finali è stata raccontata la storia del piccolo Matteo, che si è improvvisato mini-influencer utilizzando il profilo del nonno Vincenzo. Il bimbo è poi entrato in studio col cappellino della Lazio. Tifosissimo biancoceleste, nei video condivisi su Instagram parla anche della sua squadra del cuore, delle domeniche allo stadio, delle vittorie targate Ciro Immobile, "il nostro campione". In puntata è andato in scena l'incontro con la madrina biancoceleste Anna Falchi, che ha sentenziato: “Matteo sta crescendo molto bene perché è un aquilotto come me". I due si sono scattati un selfie, prontamente pubblicato sui social. Infine, Anna ha chiamato in causa Manuela Aureli, imitatrice e ospite del programma, anche lei tifosa della Lazio e mamma di un piccolo campioncino. "Suo figlio gioca nella Lazio under 8", ha spiegato la Falchi. Da tutti è arrivato un chiaro e sonoro "forza Lazio".

