Ibrahimovic alla conduzione di Striscia la Notizia! I dettagli

Fonte: Tuttogossipnews.it

"Popolo di Striscia", Zlatan Ibrahimovic è pronto per una nuova avventura e no, non sarà in campo! L'attaccante del Milan poserà gli scarpini da calcio per dedicarsi ancora una volta al mondo della Tv. Non solo il Festival di Sanremo 2021, perché questa volta il giocatore rossonero sarà a Striscia la Notizia...CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE DI > IBRAHIMOVIC ALLA CONDUZIONE DI STRISCIA LA NOTIZIA <