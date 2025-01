Ibrahimovic pazzo della Lazio: lo scatto nel pre partita - FOTO

Tra poco meno di mezz'ora all'Olimpico ci sarà il fischio d'inizio del match tra Lazio e Fiorentina, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Lo stadio è pronto, i biancocelesti stanno svolgendo il riscaldamento e Ibrahimovic ha già potuto avere un assaggio di quella che sarà l'atmosfera che percepirà nella sua prima gara in casa. Partirà dalla panchina, in attesa di una chance e non vede l'ora che sia il momento. L'ex Frosinone è già pazzo della Lazio e nel pre gara ha condiviso via social uno scatto direttamente dallo spogliatoio per mostrare, con orgoglio, la sua postazione.

