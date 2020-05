Il calciomercato trasloca: ecco le date per la finestra estiva

Prende forma il calcio ai tempi del coronavirus, la ripartenza della Serie A è fissata al 20 giugno e dovrebbe chiudere entro il due agosto, salvo ulteriori proroghe. Ma una volta terminata la stagione 2019/2020, sarà tempo anche di calciomercato. L'Assemblea di Lega, in programma oggi, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha deliberato data d'avvio e di chiusura del mercato. La finestra estiva si aprirà il 1 settembre e si chiuderà il 5 ottobre: 35 giorni e un periodo ristretto, dunque, per portare a termine acquisti e cessioni. Il mercato, dunque, si sovrapporrà probabilmente anche all'inizio della prossima stagione. Attenzione, però, se per il mercato vero e proprio si dovrà attendere settembre, i club potranno comunque depositare i pre-contratti dei futuri acquisti già nei mesi di luglio e agosto.

