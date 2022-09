Il punto sulla Premier League: l’Arsenal non sbaglia più, Haaland è un mostro

Quasi terminato anche il turno infrasettimanale di Premier League. In attesa del posticipo di questa sera tra Leicester e Manchester United, è il momento di fare i primi bilanci della massima serie inglese. Non sbaglia un colpo l'Arsenal di Arteta che batte anche l'Aston Villa e continua la sua corsa in vetta alla classifica a punteggio pieno. Sono 15 punti nelle prime 5. A -2 c'è il Manchester City che ne ha rifilati 6 al Nottingham Forrest. Haaland solito protagonista indiscusso. Seconda tripletta consecutiva per il fenomeno norvegese che sale a quota 9 gol nelle prime 5 di campionato. Nessuno c'era mai riuscito. Pari con gol (1-1) nel big match tra West Ham e Tottenham. Tre punti sudati e importantissimi, invece, per il Liverpool che supera il Newcastle al minuto 98 grazie al gol di Carvalho.

QUINTA GIORNATA DI PREMIER

Crystal Palace - Brentford 1-1

Fulham - Brighton 2-1

Southampton - Chelsea 2-1

Leeds - Everton 1-1

Arsenal - Aston Villa 2-1

Manchester City - Nottingham Forres 6-0

Bournemouth - Wolves 0-0

West Ham - Tottenham 1-1

Liverpool - Newcastle 2-1

Leicester - Manchester United (01/09/2022, ore 21)