Immobile e la Lazio ripartono dal Crotone: obiettivo tornare al gol e alla vittoria

4 sconfitte nelle ultime 5 partite è l'attuale score della Lazio, influenzato molto dal fatto che Ciro Immobile in questi incontri è sempre rimasto a secco. Sia la squadra che il bomber devono reagire per invertire questo ruolino di marcia e l'occasione per farlo di presenterà domani alle 15:00. Allo stadio Olimpico infatti arriva il Crotone di Serse Cosmi, attualmente ultimo in classifica, e i 3 punti per tornare a sorridere sono d'obbligo. In più a guidare l'attacco biancoceleste ci sarà un Immobile ancora più motivato del solito. Ieri infatti si è svolta la cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro, una festa strameritata per il bomber partenopeo che vorrà riportare in campo tutto l'amore e l'entusiasmo ricevuto in Campidoglio. Già all'andata, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il numero 17 segnò il gol del momentaneo 1-0 zittendo le critiche relative al caos tamponi che si era creato intorno a lui. Domani sarà un'altra occasione per mettere a tacere le malelingue e tornare a splendere e, di riflesso, riportare la Lazio alla vittoria.