Immobile, il Besiktas lo incensa e manda una stoccata alla Lazio - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia col botto l'avventura di Ciro Immobile al Besiktas. L'ex capitano della Lazio non ha deluso le aspettative che su di lui si erano create, è stato protagonista di una notte importante per il club che si è aggiudicato, grazie alla sua doppietta, la Supercoppa di Turchia. I tifosi sono già pazzi di lui e la società non è da meno tanto da pubblicare con vanto un video che sembra essere anche una frecciatina alla sua ex squadra. Ora a godere dei suoi gol sono le aquile nere.

Nel video si vede il numero diciassette che muove i primi passi sulle note del brano interpretato da Pavarotti "La donna è mobile", indossa poi una cuffietta e nelle orecchie risuona un canto tipico della terra turca che lo accompagna nella sala dei trofei dove ripone in una teca l'ultimo premio vinto. "I re mantengono le loro promesse!" è il messaggio che si legge.