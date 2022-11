Inghilterra, Cahill si ritira: il saluto social di Pedro - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gary Cahill ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il difensore inglese ha giocato per Aston Villa, Burnley, Sheffield United, Bolton, Chelsea, Crystal Palace e Bournemouth. Da quest'estate era svincolato e ora ha deciso di chiudere la carriera dopo 19 anni e tanti trofei (2 Premier League, 1 Champions League, 2 Europa League, 1 Coppa di Lega, 2 Coppa d'Inghilterra). L'annuncio è stato dato dal calciatore tramite i propri canali social: "Il calcio è un gioco che mi ha dato tanto divertimento e successo e nel prendere la decisione di appendere le scarpe al chiodo, posso onestamente dire di aver dato tutto quello che avevo. Ho realizzato cose che un tempo sognavo, regalandomi ricordi incredibili. Vette impensabili come vincere la Champions League e la Premier League, il privilegio di essere capitano della nostra Nazionale e del Chelsea, con il quale ho vinto una FA Cup con la fascia al braccio, sono tutte cose ce rimarranno per sempre con me. Ho anche stretto fantastiche amicizie con persone di tutto il mondo del calcio, dai compagni di squadra, ai tecnici e gli eroi dietro le quinte non celebrati. E' a loro che voglio dire grazie. Non è facile prendere la decisione di smettere di giocare. Ho trascorso venti anni ad allenarmi ogni giorno, lavorando per essere nella migliore condizione possibile per aiutare le squadre nelle quali ho giocato e con le quali ho avuto successo. Ho avuto il tempo per considerare le mie opzioni e dopo molte riflessioni sento che è arrivato il momento di passare alla fase successiva della mia carriera. Un ringraziamento speciale va alla mia fantastica famiglia che mi ha supportato ed è stata presente in ogni fase del percorso. Ora ho l’opportunità di trascorrere più tempo con loro e non vedo l’ora di farlo. Detto questo, il calcio fa sempre parte di ciò che sono e di ciò che amo, quindi questa è solo la chiusura di un capitolo. Per me è importante guardare avanti e non indietro, mentre ne inizio uno nuovo della mia vita".

IL SALUTO DI PEDRO - Tramite Instagram il laziale Pedro, con cui ha condiviso lo spogliatoio al Chelsea, gli ha voluto rendere omaggio: "Congratulazioni Gary per la tua grande carriera. È stato un piacere giocare con te al Chelsea e condividere tanti bei momenti. Tutto il meglio per te e la tua famiglia".