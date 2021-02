Inizia il Mondiale per Club del Bayern Monaco: Lewandowski e compagni costretti agli starordinari

La stagione stellare dello scorso anno ha concesso al Bayern Monaco di giocare tante altre competizioni. Dopo il Triplete e la vittoria della Supercoppa Europea sul Siviglia, oggi inizia un nuovo impegno per la squadra di Flick costretta agli straordinari. Questa sera ore 19, Lewandowski e compagni se la vedranno con gli egiziani dell'Al Ahly nella semifinale del Mondiale per Club. Chi vince troverà in finale il Tigres che ha superato il Palmeiras 1-0 nell'altra semifinale. Dopo l'impegno in Qatar i bavaresi faranno ritorno in patria per proiettarsi sul campionato e sulla Champions League. Martedì 23 febbraio, il Bayern Monaco vola in Italia per sfidare la Lazio di Inzaghi nell'andata degli ottavi della competizione più importante d'Europa.