Inter, brutto incidente per il preparatore Bonaiuti: non è in pericolo di vita

Incidente per Adriano Bonaiuti, ex portiere ed oggi preparatore in casa Inter. Bonaiuti infatti nella giornata di ieri ha subito un brutto incidente: mentre si allenava un bicicletta infatti un auto lo ha colpito mentre faceva retromarcia. Prontamente è stato trasportato in codice rosso con l’eliambulanza e per fortuna adesso non è in pericolo di vita e cosciente.

