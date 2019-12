Inter, Conte annulla la conferenza stampa: “Segnale a tutti i media, serve rispetto”

Antonio Conte contro i giornalisti, parte ennesima. Si potrebbe dire. Una “guerra” di cui si è fatta portavoce persino la stessa Inter, al fianco del suo tecnico anche a seguito di quest'ultimo attacco nei suoi confronti. Questa è la situazione. Nella giornata di ieri il Corriere dello Sport ha pubblicato una lettera piuttosto forte contro la società nerazzurra (“Godo nel vedere l'Inter surclassata dal Barcellona B. Non capisco la beatificazione di Conte, che si lamenta di una campagna acquisti da oltre 150 milioni di euro”, questo un sunto), commentata così dal giornalista del quotidiano Italo Cucci: “Alla sua cattiveria aggiungo la mia che son disposto a far diventare tormentone: quando confesseranno, dirigenti (anche amici…) e tifosi dell’Inter che senza Icardi hanno buttato via la Champions… e forse anche il resto? Slogan: NO ICARDI, NO PARTY”. La provocazione non è andata giù al club di Suning che, d'accordo con il suo allenatore, ha deciso di annullare la conferenza stampa. Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter: "Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media "che devono garantire il rispetto delle persone" oggi non si terrà la conferenza stampa".

