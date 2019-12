UFFICIALE - Napoli - Parma slitta di mezz'ora: si gioca alle 18:30

NAPOLI-PARMA - Aggiornamento ore 14:10 - Come stava trapelando negli ultimi minuti, Napoli - Parma non verrà rinviata ma solo spostata. La decisione ufficiale è arrivata poco fa: la partita si giocherà alle 18:30 e non alle 18:00, come previsto dal calendario. A comunicarlo è la stessa società partenopea tramite il proprio sito ufficiale: "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, avrà inizio alle 18.30 anziché alle ore 18.00, come inizialmente programmato. L’orario di apertura dei cancelli per l’ingresso è previsto per le ore 15.30 - 16.00".

Aggiornamento ore 13:40 - Tra circa un'ora dovrebbe arrivare la scelta definitiva sul da farsi per quanto riguarda il match del San Paolo. L'ipotesi che sta prendendo piede esula sia dal rinvio a data da destinarsi, che dall'eventualità di giocare a porte chiuse. Come riporta Tuttomercatoweb.com, c'è la possibilità che Napoli - Parma venga spostata a un orario diverso da quello in programma (il calcio d'inizio è previsto per le 18:00, ndr) e che quindi si giochi in giornata. Questa, secondo il noto portale sportivo, è la via che sta acquisendo maggiore consistenza.

Aggiornamento ore 12:07 - Si attende, nessuna decisione è ancora arrivata. Il Napoli si è subito mosso in giornata per riparare le parti danneggiate: c'è un buco nel tetto dello stadio, scrive l'edizione online de 'Il Mattino'. L'ipotesi rinvio rimane, ma forse la gara potrebbe disputarsi a porte chiuse o quantomeno con una capienza ridotta.

Napoli-Parma di Serie A, in programma oggi alle ore 18, è a rischio. Potrebbe non giocarsi ed essere rinviata a causa dei danni che il San Paolo ha subito in seguito al forte vento e alla pioggia abbondante caduta nelle ultime ore. Come scrive 'Il Mattino', la copertura dello stadio non è in sicurezza, alcuni cupolini si sono staccati ed altri rischiano di cadere sulle tribune. Ecco allora che la gara potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. Alle 12 è attesa una decisione definitiva.

PRIMAVERA - Napoli - Lazio, serve una scossa: l'anteprima del match

Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Amrabat sempre più vicino al Napoli"

Torna alla home page