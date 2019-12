Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Amrabat sempre più vicino al Napoli"

A meno di clamorosi ribaltoni non sarà a Roma il futuro di Sofyan Amrabat, centrocampista in forza al Verona. Sondato nel recente passato dal ds Igli Tare per rinforzare il centrocampo della Lazio, nelle ultime ore il Napoli avrebbe raggiunto l'accordo decisivo con il cub scaligero per accaparrarsi le prestazioni del marocchino, tra i migliori dei suoi in questa prima parte di campionato. A riportare la notizia il noto portale di calciomercato gianlucadimarzio.com, secondo il quale l'offerta di 12 milioni più 3 di bonus presentata dal Napoli soddisferebbe la dirigenza gialloblù. Per la fumata bianca definitiva resta da trovare l'accordo tra lo stesso Napoli e il giocatore. Trasferimento che qualora dovesse avvenire sarà sicuramente per il prossimo giugno, dato che Amrabat in questa stagione ha giocato già con due squadre (Brugge e Verona) e di conseguenza non può trasferirsi a gennaio.

