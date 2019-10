Calciomercato Lazio, sondaggio per Amrabat: chieste info al Verona

Si chiama Sofyan Amrabat ed è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Il centrocampista olandese, naturalizzato marocchino, dopo aver giocato uno spezzone di gara alla prima giornata di campionato, è diventato un titolare inamovibile del Verona. Il giovane classe '96 è in prestito all'Hellas con diritto di riscatto dal Club Brugge. Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul calciatore e avrebbe anche già chiesto informazioni al club veneto. Ancora è presto per parlare di una trattativa, ma il mercato non riposa mai: gli addetti ai lavori in questo periodo possono operare senza fretta e senza troppe pressioni.

