Supercoppa italiana, il King Stadium già tutto esaurito per Juventus-Lazio

Poco meno di un migliaio. Tanti sono i posti ormai disponibili per la finale di Supercoppa italiana tra Lazio e Juventus al King Saud University Stadium di Riyad. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, infatti, nel giro di appena due giorni i biglietti messi a disposizione per l'evento sono andati già praticamente esauriti. Un impianto da 24mila posti, quello della capitale dell'Arabia Saudita, che il 22 dicembre prossimo alle ore 17:45 italiane (19:45 locali) ospiterà le gesta di Immobile e Cristiano Ronaldo. La maggior parte del pubblico sarà locale, come di solito avviene per questo tipo di eventi all'estero. Dall'Italia invece arriveranno circa 400 tifosi, di cui circa 100 per tifare Lazio. Per una Supercoppa italiana dal grande pubblico.

