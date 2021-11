Inter, Inzaghi: "Lautaro? Esistono i momenti difficili". E cita Immobile...

Lautaro Martinez sta attraversando un momento complicato, culminato con il rigore sbagliato contro il Milan. L'attaccante dell'Inter non va a segno dal 2 ottobre (dal dischetto contro il Sassuolo), ma secondo Simone Inzaghi è soltanto frutto del caso e in conferenza stampa come esempio cita anche Ciro Immobile, da lui allenato alla Lazio: "In caso di rigore confermerò Lautaro? A Reggio Emilia ha segnato un rigore importantissimo, poi ci sono Calhanoglu e Perisic. Ci prepareremo per ogni evenienza. Gli attaccanti possono passare momenti difficili, come me, come mio fratello, come Immobile a Roma. Martinez è dentro al cento per cento al progetto, si deve preoccupare solo se non gli capitano le occasioni. Deve continuare come sta facendo e credere nelle proprie potenzialità, tornerà a segnare come sempre ha fatto". In realtà di momenti difficili Immobile alla Lazio ne ha passati pochissimi e per il resto ha segnato su ritmi che Lautaro Martinez può soltanto sognare. Come direbbe qualcuno: "Ne deve ancora mangiare di pastasciutta"...