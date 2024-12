Inter, Inzaghi perde Acerbi e Pavard: a rischio anche contro la Lazio

Si è concluso da pochi minuti l'allenamento in casa Inter, alla vigilia della sfida in programma domani alle 18,30 allo stadio Meazza contro il Parma, reduce dalla vittoria per 3-1 contro la Lazio. Non sarà della gara Francesco Acerbi, che non ha ancora completamente recuperato: l'obiettivo è avere a disposizione il difensore centrale per la prossima di Champions League, in programma contro il Bayer Leverkusen.

Da monitorare la situazione anche contro il suo ex club biancoceleste, in vista del match in programma il 16 dicembre all'Olimpico. Salterà l'impegno col Parma anche Pavard, per il quale i tempi saranno leggermente più lunghi, mentre torna fra i convocati Carlos Augusto, che salvo sorprese dovrebbe partire dalla panchina.