Inter, Inzaghi torna in campo dopo la disavventura: la seduta anti Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattinata d’allenamento per l’Inter alla Pinetina. La squadra nerazzurra si è ritrovata oggi per l’allenamento che era in programma per ieri, ma che Simone Inzaghi ha deciso di rimandare dopo la disavventura avvenuta prima del viaggio di ritorno da Leverkusen. I nerazzurri erano saliti sull’aereo nella notte, per far rientro a Milano, ma a causa di un problema tecnico hanno dovuto pernottare in Germania per poi ripartire solo la mattina seguente. Per questo la preparazione in vista del big match contro la Lazio è slittata a questa mattina.

Terapie per Raffaele Di Gennaro e Benjamin Pavard, con Francesco Acerbi ha svolto un lavoro personalizzato. Tutti gli altri, come appreso da FcInterNews, si sono allenati regolarmente in gruppo, ma anche con lavori specifici. Chi ha giocato contro il Bayer Leverkusen ha iniziato l’allenamento con i compagni per poi concentrarsi su scarichi personalizzati. Secondo allenamento da sfebbrato per Denzel Dumfries. Sia l’olandese che Tajon Buchanan stanno bene.