Inter, Inzaghi traballa: ecco i nomi dei possibili sostituti

Scricchiola la panchina su cui siede Simone Inzaghi. L’Inter sta attraversando un periodo non semplice, gli insuccessi sul campo hanno generato inevitabilmente dei malumori che si stanno riverberando in tutto l’ambiente. I nerazzurri stanno disattendendo tutte le aspettative che su di loro si erano create all’inizio della stagione, sono finiti in un tunnel che al momento non vede luce. La società ha concesso tacitamente al tecnico un out out, avrà tempo fino alla sosta per il Mondiale per cercare di scuotere i suoi e risollevare le sorti del campionato altrimenti l’idea dell’esonero potrebbe rendersi l’unica via. In tal caso, come riporta Calciomercato.com, è stata stilata una piccola lista per i possibili successori: da Mauricio Pochettino a Paulo Sousa, passando per Dejan Stankovic, Thomas Tuchel e Claudio Ranieri.

