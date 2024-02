Inter, Kanye West chiama 500 tifosi della Nord sul palco: il motivo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Kanye West e la Curva Nord dell'Inter, cosa è successo? Nella serata di ieri il noto rapper americano era tra gli ospiti speciali per la partita d'andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, a San Siro, poi vinta 1-0 da parte dei nerazzurri con il gol di Arnautovic. West è apparso allo stadio con il volto completamente oscurato da un passamontagna ed anche il cappuccio della felpa, nonostante ciò la sua presenza non è sfuggita ai più, ma non solo. Il fatto che "Ye" fosse allo stadio non è assolutamente casuale, dato che,come riporta Tuttomercatoweb.com, ha campionato alcuni cori della Curva Nord nerazzurra per due tracce del suo nuovo album da poco rilasciato.

Per questo ieri era a San Siro e, come fa sapere la Curva Nord, attraverso i propri canali social, domani sera nel suo concerto al Forum di Assago saliranno sul palco 500 tifosi nerazzurri in rappresentanza dell'intero gruppo. Già da oggi, i 500 selezionati erano alle prese con le prove in vista del concerto. L'altra data italiana del tour di Kanye West sarà tra tre giorni a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.