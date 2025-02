Inter - Lazio, le probabili formazioni: possibili cambi per Baroni

Dal Penzo di Venezia a San Siro. La Lazio torna a giocare in Coppa Italia: ai quarti di finale c'è l'Inter di Simone Inzaghi. Baroni pensa all'undici da schierare ripartendo da Mandas tra i pali. Ancora panchina per Provedel. In difesa può esserci un'occasione per Gigot al centro: vicino a lui uno tra Gila e Romagnoli. A disposizione Patric. Come terzini spazio ancora a Marusic (più avanti di Lazzari) e Nuno Tavares. Potrebbe rientrare tra i convocati Pellegrini, fuori dalla lista Serie A e Uefa. Ma la scelta spetta al tecnico biancoceleste. In mediana torna a disposizione Rovella, squalificato in campionato: Belahyane insidia Guendouzi per fare coppia insieme a lui. Non c'è Dele-Bashiru, out per una distorsione alla caviglia sinistra; nuovo forfait anche per Vecino, il cui rientro è dietro l'angolo (punta la convocazione contro il Milan). Cambi in attacco: Noslin non ha convinto, il centravanti può farlo Dia. Dietro di lui Pedro, con Isaksen (in vantagggio su Tchaouna) e Zaccagni sugli esterni.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Romagnoli, Patric, Provstgaard, Belahyane, Tchaouna, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.