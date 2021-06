Inter, Marotta ammette: "Doloroso l'addio di Hakimi, ma ci darà un po' di respiro"

"C'è ancora da lavorare, siamo ai dettagli e credo che nelle prossime 24 ore sarà tutto fatto". Si è espresso in queasto modo Beppe Marotta al termine del summit con l'agente del calciatore. Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ad dell'Inter ha proseguito: "Questo ci darà un po' di respiro, vorremmo tanto non dover vendere altri giocatori. È un trasferimento doloroso, ma da amministratore ho il dovere di interpretare le linee guida della proprietà". L'operazione porterà nelle casse nerazzurre, con tutta probabilità, circa 68 milioni di euro più cinque di bonus. Poi, sul sostituto: "Bisogna avere pazienza e cogliere le occasioni, lavoriamo in team per farlo. Non prevedo grandi movimenti in entrata nemmeno per le big, per cui già confermare un gruppo vincente sarebbe un buon punto di partenza".

AUGURIO A INZAGHI - Infine, Marotta ha fatto un primo augurio a Simone Inzaghi che, ad Appiano Gentile, inizieràò la sua esperienza all'Inter: "Gli auguro di essere l'erede di Antonio sia dal punto di vista dei risultati che da quello professionale. C'è un confronto quotidiano con lui e Ausilio per il mercato, però ha già dimostrato un grande senso di appartenenza. Dobbiamo competere per lo scudetto anche in un momento di concetrazione economica, ma dove non arrivano i soldi deve arrivare la competenza e la creatività".

