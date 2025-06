Inter, non solo Fabregas e De Zerbi: la lista dei possibili sostituti di Inzaghi

L'addio di Inzaghi apre un vuoto difficile da colmare in casa Inter; c'è da trovare al più presto una guida tecnica che possa sin da subito fare bene, considerato che ci sarà subito da affrontare il mondiale per club Così su Youtube Fabrizio Romano ha parlato del casting per la panchina nerazzurra:

"I nomi che mantengo sono Fabregas al primo posto e De Zerbi che resta un'opzione credibile. Entrambi non semplicissimi, De Zerbi ha una clausola di uscita poco più di 5 mln di euro ma bisognerà presentare un progetto, c'è un'idea tattica rispetto a quella attuale e lo stesso vale per Fabregas con un problema in più. Col Como non c'è una clausola e l'Inter ha un buon rapporto col Como ma va trovato l'accordo, il Como ha chiuso le porte a Bayer Leverkusen, Lipsia e Roma, un muro altissimo. L'unica possibilità di Fabregas di firmare con l'Inter è di essere lui in prima persona di essere liberato, poi i club dovranno mettersi d'accordo dal punto di vista economico con la compensazione che può essere un giocatore, un prestito eventualmente da stabilire. Sono questi due i nomi forti, ne sono stati proposti tanti, anche Chivu ma non risulta nulla di concreto. Vieira ha una proposta di rinnovo col Genoa, si è parlato di Simeone ma non risulta sia disponibile sul mercato e lui vuole restare all’Atletico Madrid. Già da stasera l'Inter comincerà coi contatti concreti per prendere una decisione sul futuro allenatore. Il momento è cruciale per la storia recente dei nerazzurri"