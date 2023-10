Inter-Roma, accoglienza terribile per Lukaku: la risposta del belga

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

San Siro è una bolgia. Fischi assordanti per Romelu Lukaku nel pre partita e nei primi minuti di Inter-Roma. L'ingresso in campo dei giallorossi è stato sommerso dai tifosi nerazzurri, ancora scottati per il brutto addio dell'attaccante belga. Durante il riscaldamento, il grande ex ha risposto ha risposto con un applauso sardonico ai suoi ex sostenitori.



"Solo la Lazio, a Roma c'è solo la Lazio", il coro della Curva Nord che scalda ancora di più il clima. Poi l'ingresso in campo delle squadre. Lukaku saluta in modo freddo tutti i suoi ex compagni, compreso Lautaro Martinez che è stato suo partner d'attacco e suo amico anche fuori dal terreno di gioco. Il primo pallone del match lo muove proprio il 90 giallorosso, ancora sommerso dai fischi e dal coro "Lukaku figlio di p*****a". Non può essere una partita come le altre per Big Rom.