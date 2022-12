Intercettazioni Juve, Cherubini attacca Paratici: "Ha drogato il mercato". E l'Atalanta...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

"Fabio ha drogato il mercato. Cioé, anche Kulusevski o Chiesa, che sono ottimi giocatori, ma quando li abbiamo comprati noi li abbiamo pagati troppo (...) Kulusevski aveva fatto cinque mesi in Serie A e l'abbiamo pagato 35 più 9 di bonus: sono 44". Questa è la forte critica che Federico Cherubini, attuale Football Director della Juventus, ha rivolto nei confronti di Fabio Paratici, ex Chief Football Officer, oggi al Tottenham, in un'intercettazione. Il dirigente bianconero, sua ex spalla destra, bolla l'acquisto di Kulusevski come "un'operazione senza senso" e, spiega, che è stata proprio questa ad aprire il circolo vizioso con l'Atalanta, portando poi alle operazioni Muratore, Demiral e Romero: per crediti e debiti pregressi, mai resi ufficiali nei bilanci, come rivela La Gazzetta dello Sport.