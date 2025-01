Inzaghi: "Sia all'Inter sia alla Lazio mi hanno dato carta bianca e..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

200 vittorie in Serie A per Simone Inzaghi, raggiunte proprio con il successo ottenuto in casa del Lecce. Il tecnico nerazzurro non poteva desiderare serata migliore per poter festeggiare il traguardo. Al termine dell'incontro al Via del Mare, il piacentino si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare a caldo la prestazione della squadra e non solo. "Danno tutti grande disponibilità. Quest'anno abbiamo dovuto fare a meno tante volte di Calhanoglu, che sapete tutti cosa rappresenta - ha affermato l'allenatore a proposito del centrocampo - Nelle ultime partite Asllani aveva fatto benissimo, stasera ero in dubbio se farlo partire ancora: poi ho scelto Zielinski, sono ottimi palleggiatori ma sappiamo che dobbiamo fare tutti la fase difensiva. Stasera ottima prova, l'ultimo gol in trasferta l'abbiamo preso penso a Udine a settembre. C'è tanto lavoro dietro, con il mio staff che mi aiuta tantissimo: sia all'Inter che alla Lazio mi hanno sempre dato carta bianca e fatto lavorare nel migliore dei modi".

