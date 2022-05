Italia-Argentina, le probabili formazioni: la scelta su Lazzari e Acerbi

È di nuovo tempo di Nazionale. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, l'Italia torna in campo per la finalissima di Wembley contro l'Argentina campione d'America. Il match è in programma mercoledì 1 giugno ore 20:45. Mancini si affida alla vecchia guardia e punta su una formazione molto simile a quella vista agli Europei. Verso la panchina sia Lazzari che Acerbi. In attacco, al posto dell'assente Immobile, spazio a Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct: Mancini

ARGENTINA (4-3-3): E. Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez, Di Maria. Ct: Scaloni.