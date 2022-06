Italia - Argentina, sugli spalti sarà spettacolo: tutto esaurito a Wembley

TUTTOmercatoWEB.com

L'eliminazione dai prossimi Mondiali in Qatar è ancora difficile da digerire ma questa sera nella splendida cornice di Wembley l'Italia di Roberto Mancini sfiderà l'Argentina di Scaloni per una gara di prestigio e che mette in palio un trofeo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il pubblico sarà quello delle grandi occasioni: i biglietti sono andati esauriti già da marzo, una settimana dopo la messa in vendita. Saranno circa 10.000 gli italiani presenti. Non solo, per la sfida non sono previsti i tempi supplementari: in caso di parità a decidere il match saranno i calci di rigore.